Слова Трампа оказались необъяснимы

«Мы много, где применяли экономические санкции. Я предполагаю, что он говорит о чем-то подобном. Вам придется спросить у него», — заявил глава Госдепартамента журналистам в Эр-Рияде.

В то же время Помпео указал, что подобные заявления американского лидера не повлияют на решение о выводе двух тысяч военных из Сирии.

Ранее 14 января пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не будет прекращать борьбу с вооруженными формированиями курдов в Сирии, несмотря на угрозы со стороны Трампа. Он указал, что страна борется не с этнической группой в целом, а с террористами.

До этого президент США пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам. Он также возложил ответственность и на курдов, заявив, что те не должны провоцировать турецкую сторону.

В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.