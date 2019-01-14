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Слова Трампа оказались необъяснимы 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Reuters
Значение слов президента США Дональда Трампа об уничтожении экономики Турции нужно уточнять непосредственно у него самого. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.
«Мы много, где применяли экономические санкции. Я предполагаю, что он говорит о чем-то подобном. Вам придется спросить у него», — заявил глава Госдепартамента журналистам в Эр-Рияде.
В то же время Помпео указал, что подобные заявления американского лидера не повлияют на решение о выводе двух тысяч военных из Сирии.
Ранее 14 января пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не будет прекращать борьбу с вооруженными формированиями курдов в Сирии, несмотря на угрозы со стороны Трампа. Он указал, что страна борется не с этнической группой в целом, а с террористами.
До этого президент США пригрозил уничтожить экономику Турции, если Анкара ударит по сирийским курдам. Он также возложил ответственность и на курдов, заявив, что те не должны провоцировать турецкую сторону.
В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей курдской партии «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США.
В том же месяце Трамп объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну.
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Комментарии1
В мире , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Госдеп США , Исламское государство , Партия демократического союза , Reuters , США , Турция , Эр-Рияд
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