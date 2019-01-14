Трамп дал совет фейковым СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковым СМИ следует взять двухнедельный отпуск и "расслабиться". Об этом он написал в своем твиттере.

По словам президента, фейковые СМИ с каждым днем становятся все более "безумными" и "лживыми". Он отметил, чьто некоторые люди, освещающие его работу, "сошли с ума". При этом Трамп подчеркнул, что его администрация работает с "огромным успехом".

"Их лживые публикации способствуют гневу и разобщению. Возьмите двухнедельный отпуск и возвращайтесь отдохнувшими. Расслабьтесь!" — заключил Трамп.

В последнее время некоторые СМИ выпустили публикации, в которых говорилось, что ФБР ведет секретное расследование о тайных взаимоотношениях Трампа и официальной Москвы. И Трамп, и Россия неоднократно опровергали сообщения о сговоре.

Ранее Трамп призвал вернуть честность в журналистику.