Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп дал совет фейковым СМИ 

Газета.Ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что фейковым СМИ следует взять двухнедельный отпуск и "расслабиться". Об этом он написал в своем твиттере.
По словам президента, фейковые СМИ с каждым днем становятся все более "безумными" и "лживыми". Он отметил, чьто некоторые люди, освещающие его работу, "сошли с ума". При этом Трамп подчеркнул, что его администрация работает с "огромным успехом".
"Их лживые публикации способствуют гневу и разобщению. Возьмите двухнедельный отпуск и возвращайтесь отдохнувшими. Расслабьтесь!" — заключил Трамп.
В последнее время некоторые СМИ выпустили публикации, в которых говорилось, что ФБР ведет секретное расследование о тайных взаимоотношениях Трампа и официальной Москвы. И Трамп, и Россия неоднократно опровергали сообщения о сговоре.
Ранее Трамп призвал вернуть честность в журналистику.
Газета.Ru: последние новости
Канадца приговорили к смертной казни в Китае Лукашенко назвал конфликт в Донбассе "недоразумением" Стала известна дата переговоров Путина и Абэ
В мире , США , Дональд Трамп , ФБР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Избитая учениками учительница сделала заявление99
Россия приняла решение по Курилам201
Чем новый президент Бразилии пригрозил России240
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram1
Соловьев предсказал распад России из-за Курил128
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
12:19
Избитая учениками учительница сделала заявление
Происшествия
03:38
Пока вы спали: Захарова «поставила точку» в вопросе Курил
Общество
03:57
Соловьев предсказал распад России из-за Курил
Политика Общество
00:44
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Политика
04:53
Слова Абэ о США разозлили Лаврова
Политика
04:34
Появилось видео с места взрыва в Ростовской области
Происшествия
02:17
Кушанашвили заявил о связях Рыбина с криминалом
Шоу-бизнес
00:31
Жители Петербурга устроили «перестрелку» фейерверками
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение