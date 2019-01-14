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Украина скрыла наказанных россиян 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Reuters
Власти Украины засекретили данные о российских гражданах и компаниях, попавших в санкционный список. Об этом сообщает издание «Украинская правда», направившее запрос в министерство по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).
«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат», — говорится в официальном ответе ведомства.
Такой же ответ издание получило и от правительства страны.
Очередные санкции против ряда российских физических и юридических лиц был введен 26 декабря, когда на Украине было отменено военное положение. Согласно официальной формулировке, ограничения действуют в отношении «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».
Также под санкции попали организаторы выборов в Донбассе и участники захвата украинских моряков в Керченском проливе в ноябре.
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