Украина скрыла наказанных россиян

Власти Украины засекретили данные о российских гражданах и компаниях, попавших в санкционный список. Об этом сообщает издание «Украинская правда», направившее запрос в министерство по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат», — говорится в официальном ответе ведомства.

Такой же ответ издание получило и от правительства страны.

Очередные санкции против ряда российских физических и юридических лиц был введен 26 декабря, когда на Украине было отменено военное положение. Согласно официальной формулировке, ограничения действуют в отношении «российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Также под санкции попали организаторы выборов в Донбассе и участники захвата украинских моряков в Керченском проливе в ноябре.