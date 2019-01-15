В Гданьске объявили траур после убийства мэра

Траур объявлен в Гданьске после убийства мэра города Павла Адамовича, он продлится со вторника до дня похорон, сообщила агентству PAP пресс-секретарь мэра Магдалена Скорупка-Качмарек.

"В Гданьске траур со вторника до дня похорон мэра Павла Адамовича", — сказала Скорупка-Качмарек.

Ранее трехдневный траур в связи с убийством мэра был объявлен в Варшаве. Президент Польши Анджей Дуда также сообщил, что общенациональный траур объявят в день похорон Адамовича.

Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. В понедельник он умер в больнице, не приходя в сознание.

Нападавший на Адамовича мужчина задержан, в понедельник суд арестовал его на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы.