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В Гданьске объявили траур после убийства мэра 

РИА Новости + ещё 42 6 часов назад
Фото: ТАСС
Траур объявлен в Гданьске после убийства мэра города Павла Адамовича, он продлится со вторника до дня похорон, сообщила агентству PAP пресс-секретарь мэра Магдалена Скорупка-Качмарек.
"В Гданьске траур со вторника до дня похорон мэра Павла Адамовича", — сказала Скорупка-Качмарек.
Ранее трехдневный траур в связи с убийством мэра был объявлен в Варшаве. Президент Польши Анджей Дуда также сообщил, что общенациональный траур объявят в день похорон Адамовича.
Вооруженный ножом мужчина напал на Адамовича вечером в воскресенье во время благотворительного концерта WOŚP в Гданьске. Мэр получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца. В понедельник он умер в больнице, не приходя в сознание.
Нападавший на Адамовича мужчина задержан, в понедельник суд арестовал его на три месяца. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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