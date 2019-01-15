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В Ереване возобновилось судебное заседание по делу экс-президента Кочаряна 

РИА Новости + ещё 4 7 часов назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Судебное заседание, на котором рассматривается ходатайство об освобождении под залог экс-президента Армении Роберта Кочаряна, возобновилось во вторник в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян сообщила РИА Новости, что суд рассмотрит одновременно два ходатайства, поданные защитой и обвинением: о применении в отношении Кочаряна альтернативной меры пресечения — освобождения под залог, а также продлении его ареста на два месяца.
По словам адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, защита потребует сначала рассмотреть и принять решение по ходатайству о залоге, а затем уже по вопросу продления ареста. "Я не вижу оснований для отклонения нашего ходатайства о применении залога", — сказал Орбелян журналистам.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В ноябре Кочарян вновь был арестован.
Защита Кочаряна попросила Специальную следственную службу о прекращении уголовного преследования. Адвокаты считают, что Кочарян не может обвиняться по статье "свержение конституционного строя" по делу о событиях 2008 года, потому что тогда этой статьи и предусмотренного ею состава преступления в Уголовном кодексе Армении не было.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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В мире , Левон Тер-петросян , Роберт Кочарян , Серж Саргсян , РИА Новости , Армения , Ереван
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