В Ереване возобновилось судебное заседание по делу экс-президента Кочаряна

Ранее пресс-секретарь команды адвокатов Элен Аракелян сообщила РИА Новости, что суд рассмотрит одновременно два ходатайства, поданные защитой и обвинением: о применении в отношении Кочаряна альтернативной меры пресечения — освобождения под залог, а также продлении его ареста на два месяца.

По словам адвоката Кочаряна Арама Орбеляна, защита потребует сначала рассмотреть и принять решение по ходатайству о залоге, а затем уже по вопросу продления ареста. "Я не вижу оснований для отклонения нашего ходатайства о применении залога", — сказал Орбелян журналистам.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В ноябре Кочарян вновь был арестован.

Защита Кочаряна попросила Специальную следственную службу о прекращении уголовного преследования. Адвокаты считают, что Кочарян не может обвиняться по статье "свержение конституционного строя" по делу о событиях 2008 года, потому что тогда этой статьи и предусмотренного ею состава преступления в Уголовном кодексе Армении не было.