Суд в Киеве обязал возбудить дело против Кличко

Национальное антикоррупционное бюро Украины получило представление от Соломенского районного суда Киева завести уголовное дело в отношении мэра города Виталия Кличко , сообщает сайт "Українськi Новини". В обвинении бывшего профессионального боксёра целый список статей уголовного кодекса, в том числе злоупотребление должностными полномочиями и содействие членам преступной группировки.

По информации автора статьи, заявление на Кличко поступило в антикоррупционное бюро ещё в 2018 году, однако инспекторы ведомства до сих пор не проявили никакой инициативы. Тогда заявитель, имя которого неизвестно, обратился с иском в суд обязать бюро начать уголовное делопроизводство. В результате Соломенский суд удовлетворил требования заявителя.

Виталий Кличко ситуацию пока не прокомментировал.

Ранее украинские СМИ были возмущены инициативой киевского мэра, который собирался возвести в центре столицы огромный государственный флаг на территории «Национального музея истории» за 47,5 млн гривен (почти $ 1,5 млн). При этом в постановлении было указано, что работы будут полностью финансироваться из бюджета города. В 2017 году после широкого общественного резонанса реализацию масштабного проекта отложили.