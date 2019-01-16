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Суд в Киеве обязал возбудить дело против Кличко 

Рамблер + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины получило представление от Соломенского районного суда Киева завести уголовное дело в отношении мэра города Виталия Кличко, сообщает сайт "Українськi Новини". В обвинении бывшего профессионального боксёра целый список статей уголовного кодекса, в том числе злоупотребление должностными полномочиями и содействие членам преступной группировки.
По информации автора статьи, заявление на Кличко поступило в антикоррупционное бюро ещё в 2018 году, однако инспекторы ведомства до сих пор не проявили никакой инициативы. Тогда заявитель, имя которого неизвестно, обратился с иском в суд обязать бюро начать уголовное делопроизводство. В результате Соломенский суд удовлетворил требования заявителя.
Виталий Кличко ситуацию пока не прокомментировал.
Ранее украинские СМИ были возмущены инициативой киевского мэра, который собирался возвести в центре столицы огромный государственный флаг на территории «Национального музея истории» за 47,5 млн гривен (почти $ 1,5 млн). При этом в постановлении было указано, что работы будут полностью финансироваться из бюджета города. В 2017 году после широкого общественного резонанса реализацию масштабного проекта отложили.
Комментарии2
В мире , Украина , Виталий Кличко
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