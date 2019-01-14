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Эксперт прокомментировал заявление Трампа об экономических мерах против Турции 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление американского лидера Дональда Трампа, который пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.
«Соединённым Штатам есть дело до курдов, ведь они были главным оружием Трампа в сирийской войне. Если он их сдаст без боя, это будет плохим сигналом для всех остальных, кого США пытаются использовать в качестве так называемых союзников… Курдам много чего обещали, но они так ничего и не получили. Поэтому Штаты, уходя из Сирии, хотят обеспечить их неким пактом о ненападении с третьих сторон», — считает эксперт.
Однако, по его словам, «вопрос Соединённых Штатов в данной ситуации минимален, они ничего не могут гарантировать курдам, уходя из Сирии, оставляют их один на один с существующей проблемой».
«Отношения между США и Турцией очень быстро ухудшаются, в том числе потому, что Анкара не хочет отказываться от приобретения российской системы ПВО. Для Штатов это серьёзная потеря с имиджевой точки зрения. Поэтому они и принялись угрожать Турции. Но вопрос в том, что она на эти угрозы не поддастся», — заключил он.
Ранее Трамп пригрозил Турции экономическими мерами в случае нападения на сирийских курдов.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
В мире , США , Дональд Трамп , Турция
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