Порошенко обратился с требованием к РПЦ

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Порошенко подверг сомнению каноничность РПЦ 

РИА Новости 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Винницу подверг сомнению каноничность Русской православной церкви.
В воскресенье Порошенко совместно с правительственной делегацией привез томос об автокефалии украинской "новой церкви" в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы.
"Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто не каноничен. И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они (РПЦ — ред.) сейчас сами разберутся — покажут томос", — заявил президент, слова которого приводит в воскресенье его пресс-служба.
Стало известно, чем Порошенко расплатился за томос
Ранее в Константинополе заявляли, что автокефалия РПЦ была самопровозглашенной, поскольку митрополита Иону избрали в 1448 году в Москве без разрешения Константинополя.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре в результате слияния двух неканонических церковных структур, действующих ранее на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , РПЦ
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