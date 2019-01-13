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Помпео назвал важными отношения между США и Катаром 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео охарактеризовал отношения между Соединёнными Штатами и Катаром как «обширные, важные и развивающиеся». Об этом информирует Associated Press.
Помпео 13 января прибыл в Катар с официальным визитом. Он подписал несколько соглашений с катарскими чиновниками.
Также он поблагодарил Доху за размещение американских войск на авиабазе Аль-Удейд.
«Отношения с США позволили нам противостоять многим региональным и международным вызовам», — отметил в свою очередь глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тани.
После однодневного визита в Доху Помпео совершит поездку в Саудовскую Аравию.
Ранее Помпео обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии.
RT на русском: последние новости
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В мире , США , Мевлют Чавушоглу , МИД , МИД Турции , Associated Press , Катар
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