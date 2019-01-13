Томос привезли в Винницу

Президент Украины Пётр Порошенко привёз томос об автокефалии украинской «новой церкви» в Винницы. Правительственная делегация прибыла в Спасо-Преображенский кафедральный собор на литургию, которую возглавил митрополит Епифаний.

«Томос установили в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Винницы», — сообщило украинское информагентство «Главком».

Ранее News.ru писал, что кандидат в президенты Украины от партии «Наши» Евгений Мураев раскритиковал главу Украины Петра Порошенко за «томос-тур». Он считает, что действующий президент Украины ведёт себя недостойно и своими действиями ежедневно добавляет несколько статей к своим преступлениям, нарушая равноправие граждан. «Возня с предвыборной церковью настолько не от мира сего, что в какие-то моменты просто берёт оторопь», — добавил Мураев.