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Польша построит остров в Калининградском заливе 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.
Остров появится в территориальных водах Польши, для его создания используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.
Сообщается, что остров будет возведен на высоте 2-3 метров на уровне моря, он будет иметь форму эллипса с длиной около двух километров и шириной около одного.
По данным издания, объект не будут использовать в туристических целях. Его строительство оценивается в 880 миллионов польских злотых (около 16 миллиардов рублей. — Прим.ред.)
Остров возведут в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калиниградский залив с Гданьским заливом. Эта программа нацелена на обеспечениебезопасности страны и ее обороноспособности в регионе.
В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, его строительство позволит судам морских параметров заходить в польский порт Эльблонг.
В декабре 2018 года польские власти объявили тендер на строительство канала, а незадолго до этого председатель правящей партии Польши Ярослав Качиньский и министр морского хозяйства и судоходства Марек Грубарчико установили в землю столб, символически обозначающий начало работ.
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В мире , Европа , Ярослав Качиньский , Польша
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