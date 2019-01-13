Польша построит остров в Калининградском заливе

Польша построит искусственный остров в Калининградском заливе для обеспечения безопасности в регионе, сообщает польское издание Onet, ссылаясь на тендерную документацию правительственных структур.

Остров появится в территориальных водах Польши, для его создания используют грунт, который получат при строительстве судоходного канала через Балтийскую косу.

Сообщается, что остров будет возведен на высоте 2-3 метров на уровне моря, он будет иметь форму эллипса с длиной около двух километров и шириной около одного.

По данным издания, объект не будут использовать в туристических целях. Его строительство оценивается в 880 миллионов польских злотых (около 16 миллиардов рублей. — Прим.ред.)

Остров возведут в рамках программы строительства водного пути, соединяющего Калиниградский залив с Гданьским заливом. Эта программа нацелена на обеспечениебезопасности страны и ее обороноспособности в регионе.

В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, его строительство позволит судам морских параметров заходить в польский порт Эльблонг.