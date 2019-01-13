Рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
"По информации наших источников 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады (ВС Украины — ред.) в полном составе отказалась выходить на закреплённые за ними позиции", — рассказал Марочко.
По данным Народной милиции ЛНР, командир роты с позывным "Руслан" произвел доклад вышестоящему командованию, в котором заявил о нежелании личного состава роты принимать участие в боевых действиях, "мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми".
"С целью разбирательства по данному факту в район населенного пункта Лобачево (у линии соприкосновения — ред.), на место дислокации роты прибыло подразделение военной службы правопорядка (Украины — ред.). Командир роты и командиры взводов задержаны, ведётся разбирательство", — сообщил Марочко.