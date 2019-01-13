Зеленский опасен: в Киеве рассказали про выборы

На Украине назвали опасным возможное избрание Зеленского президентом

Возможное избрание шоумена Владимира Зеленского президентом Украины таит опасность для страны, поскольку актер может подпасть под влияние опытных влиятельных «интриганов» и стать «игрушкой», считают украинские эксперты. В Москве же ранее заявляли, что считают шансы Зеленского стать президентом Украины вовсе не призрачными.

Актер Владимир Зеленский может подпасть под влияние опытных влиятельных «интриганов» и стать «игрушкой» в случае своего избрания президентом Украины, а это, в свою очередь, рискует стать угрозой для страны, рассказал руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По его словам, нахождение во власти таких деятелей, как Зеленский, опасно из-за их малого управленческого опыта, а также из-за отсутствия политических установок, передает ФАН.

«Тем более известно, что его опекает очень опытный интриган,

который может играть какую-то двойную, тройную, четверную игру», — указал эксперт.

Политолог считает, что люди, подобные Зеленскому, будут принимать несамостоятельные решения. Аналитик также поделился мнением, что шансы на победу у артиста на выборах президента Украины невысоки, передает НСН.

Президентская кампания на Украине официально стартовала 31 декабря 2018 года, поэтому пока официально зарегистрированных кандидатов на пост главы государства всего пять — экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко , народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко , мэр Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

Сами выборы пройдут 31 марта 2019 года. Несмотря на то что о своих президентских амбициях на протяжении прошлого года так или иначе заявляли более 30 украинских политиков, реальный перечень кандидатов, как ожидается, будет существенно короче.

Украинские СМИ полагают, что основные кандидаты подадут документы на регистрацию ближе к дню соборности Украины, который отмечается 22 января.

Неделей ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй разместил на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором заявил, что команда Петра Порошенко начала подкупать избирателей перед президентскими выборами.

По словам парламентария, сторонники Порошенко ищут людей, которые готовы продать свой голос за тысячу гривен

(около 2,4 тыс. руб.). При этом, заверил нардеп, агитаторы будут получать по 250 гривен (около 600 руб.) за каждого человека, которого удастся подкупить. Также политик рассказал, что Порошенко использует свой административный ресурс для массового подкупа перед выборами.

В начале года Зеленский заявил о том, что у него уже есть большое количество политических сторонников. Он подчеркнул, что к его команде присоединились более 200 тыс. людей.

Кандидат в президенты Украины подчеркнул, что дает точную цифру, так как для него важна поддержка каждого человека. Он также поблагодарил тех, кто хочет присоединиться к его избирательной кампании.

Стоит отметить, что российские власти считают шансы Зеленского стать президентом Украины вовсе не призрачными.

«Шансы, как показывают рейтинговые анализы, есть у первой тройки, в том числе у Тимошенко, Зеленского, Порошенко. Но сейчас они в первом туре наверняка разберут друг у друга голоса. И вот кто будет во втором туре? У Зеленского возможность есть, потому что люди просто устали от этих всех фигур. Поэтому могут (проголосовать) из протеста», — сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Касательно же нынешней украинской власти, то в Москве ранее прогнозировали, что на фоне заведомо провальных для себя выборов Порошенко будет и дальше ухудшать отношения с Россией — для поднятия своего рейтинга. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков