Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство американцев не одобряют Трампа 

News.ru + ещё 3 27 минут назад
Фото: Alexandre Rotenberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Больше половины жителей Соединённых Штатов (55%) не одобряют деятельность президента Дональда Трампа. Это самый низкий процент одобрения нынешнего главы государства за минувший год.
Ещё 43% американцев заявили, что положительно относятся к действиям главы Белого дома.
Всего в опросе приняли участие 1500 человек, погрешность составляет примерно 2,5%, отмечает исследовательская организация Rasmussen Reports.
Анкетирование проводилось после призыва Трампа усилить меры по борьбе с нелегальной иммиграцией и построить стену на границе с Мексикой.
Как писал News.ru ранее, с 22 декабря из-за шатдауна не работает правительство Штатов. Это уже обвалило рейтинг американского президента до 44%, однако он продолжает требовать деньги на строительство стены рядом с Мексикой.
News.ru: последние новости
Лукашенко: «недоразумение» в Донбассе надо заканчивать Трамп просит Эрдогана «не обращаться плохо» с курдами в САР Экс-министра Украины заподозрили в госизмене
В мире , США , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перед пожаром в Киево-Печерской лавре был замечен неизвестный26
Украина задумала собственный мегапроект на Черном море218
Депутаты решили заняться участившимися взрывами в домах61
Решение РФ по Курилам и другие события дня37
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев367
Видео
00:58
Россия приняла решение по Курилам
Политика Азия
00:40
Горит Киево-Печерская лавра
Пожары Происшествия
00:51
«Мистраль» разбомбил катер в море
Армия Оружие
00:40
Лобода впервые прокомментировала скандал в Шереметьево
Шоу-бизнес
01:39
В Чечне объяснили массовые аресты и пытки геев
Общество
03:41
У организатора «Дискотек 80-х» украли 2 млн
Происшествия
01:15
Киев анонсировал прорыв через Крымский мост силами НАТО
В мире Украина
05:09
Медведев поставил на место Лукашенко
Политика
00:55
Певцов указал поклонникам на их место
Шоу-бизнес
00:47
Жаров отреагировал на решение Дурова по Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение