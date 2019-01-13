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В Сирии задержали боевиков с российским гражданством 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: пресс-служба «Демократических сил Сирии»
В ходе спецоперации на севере Сирии были задержаны четыре террориста. Об этом говорится в сообщении альянса сил вооруженной сирийской оппозиции «Демократические силы Сирии» (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемого США.
По информации оппозиционеров, двое задержанных — граждане России Усмат Аттаев и Мохаммед Джавад Хан. Отмечается, что задержать их удалось благодаря долгому и точному отслеживанию их действий.
ДСС подозревает задержанных в совершении терактов в Эр-Ракке и организации террористических ячеек. Подробности о спецоперации и судьбе четырех задержанных не сообщаются.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
С осени 2015-го Россия по официальной просьбе сирийского правительства наносит в Сирии удары по позициям террористов. Аналогичные действия ведет с 2014 года возглавляемая США международная коалиция, однако без разрешения Дамаска.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Башар Асад , Сирия , США
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