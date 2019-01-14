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ABC: в США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа 

Газета.Ru + ещё 48 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокаты нескольких комитетов палаты представителей конгресса США могут вызвать на беседу переводчиков со встреч президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.
По данным телеканала, речь идет о комитетах нижней палаты парламента США по разведке и по иностранным делам.
Как отмечается, юристы намерены обсудить подобную инициативу 14 января.
При этом адвокаты могут вызвать переводчиков на беседу с помощью повестки.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал обнародовать протоколы разговоров с Путиным.
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В мире , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , телеканал АВС
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