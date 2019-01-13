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Под стеной на границе США и Мексики нашли 10-метровый тоннель: видео 

ТК «Звезда» + ещё 9 1 час назад
Фото: © Guillermo Arias/AP
Находка оказалась уже далеко не первой после появления огромной преграды, ограничивающей пересечение границы смежных государств.
На границе Соединенных Штатов и Мексики полицейские обнаружили тоннель. Правоохранители подозревают, что он мог быть использован для транспортировки наркотических веществ.
По данным ведомства, длина тоннеля составляет около 10 метров. В своем Twitter мексиканская полиция опубликовала ролик его обследования.
Сообщается, что это уже не первая подобная находка, обнаруженная после появления стены на границе Мексики и США. Ее протяженность составляет около 3200 километров. Строительство преграды стало предметом спора президента США Дональда Трампа и представителей американского конгресса что привело к частичной приостановке работы правительства.
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В мире , Латинская Америка , США , Дональд Трамп , Мексика
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