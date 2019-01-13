Под стеной на границе США и Мексики нашли 10-метровый тоннель: видео

Находка оказалась уже далеко не первой после появления огромной преграды, ограничивающей пересечение границы смежных государств.

На границе Соединенных Штатов Мексики полицейские обнаружили тоннель. Правоохранители подозревают, что он мог быть использован для транспортировки наркотических веществ.

По данным ведомства, длина тоннеля составляет около 10 метров. В своем Twitter мексиканская полиция опубликовала ролик его обследования.