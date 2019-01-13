Находка оказалась уже далеко не первой после появления огромной преграды, ограничивающей пересечение границы смежных государств.
На границе Соединенных Штатов и Мексики полицейские обнаружили тоннель. Правоохранители подозревают, что он мог быть использован для транспортировки наркотических веществ.
По данным ведомства, длина тоннеля составляет около 10 метров. В своем Twitter мексиканская полиция опубликовала ролик его обследования.
Сообщается, что это уже не первая подобная находка, обнаруженная после появления стены на границе Мексики и США. Ее протяженность составляет около 3200 километров. Строительство преграды стало предметом спора президента США Дональда Трампа и представителей американского конгресса что привело к частичной приостановке работы правительства.