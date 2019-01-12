СМИ сообщили о росте числа жертв народных волнений в Судане

По его данным, такая информация поступила генеральному прокурору страны от глав комиссий, которым поручено расследовать столкновения демонстрантов с силами правопорядка.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.

Больше всего демонстрантов погибло в провинции Гедареф — девять человек.