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СМИ сообщили о росте числа жертв народных волнений в Судане 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Ashraf Shazly
Число жертв столкновений демонстрантов и полиции Судана возросло до 24 человек, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, такая информация поступила генеральному прокурору страны от глав комиссий, которым поручено расследовать столкновения демонстрантов с силами правопорядка.
Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов введен режим чрезвычайного положения. Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.
Больше всего демонстрантов погибло в провинции Гедареф — девять человек.
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В мире , Африка , Sky News , Судан
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