Один из старейших университетов в США вводит курс «гибридной угрозы» России

Один из старейших и влиятельных американских университетов — Джорджтаунский университет — вводит курс для студентов под названием "российская гибридная война". Информация об этом размещена на сайте учреждения.

Из описания следует, что обучающимся будут рассказывать о "российских троллях и ботах", "информационных операциях" Кремля, "вмешательстве" в американские выборы и "аннексии Крыма ".

Отмечается, что после президентских выборов в 2016 году в США "возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем". Студентам также намерены рассказать, как Россия "нацелилась на американское общество и граждан".

"Кибератака против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008 году. Манипуляция, влияние и отрицание. "Нелегалы", "патриотические хакеры" и "маленькие зеленые человечки". Олигархи, компатриоты и полезные дураки", — говорится в описании к курсу.

Сообщается, что лекции затронут "российскую доктрину и идеологию". Со студентами будут обсуждать "примеры" и то, "почему это бросает такой вызов США и их союзникам".