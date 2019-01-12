Один из старейших и влиятельных американских университетов — Джорджтаунский университет — вводит курс для студентов под названием "российская гибридная война". Информация об этом размещена на сайте учреждения.
Из описания следует, что обучающимся будут рассказывать о "российских троллях и ботах", "информационных операциях" Кремля, "вмешательстве" в американские выборы и "аннексии Крыма".
Отмечается, что после президентских выборов в 2016 году в США "возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем". Студентам также намерены рассказать, как Россия "нацелилась на американское общество и граждан".
"Кибератака против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008 году. Манипуляция, влияние и отрицание. "Нелегалы", "патриотические хакеры" и "маленькие зеленые человечки". Олигархи, компатриоты и полезные дураки", — говорится в описании к курсу.
Сообщается, что лекции затронут "российскую доктрину и идеологию". Со студентами будут обсуждать "примеры" и то, "почему это бросает такой вызов США и их союзникам".
РИА Новости не располагает оперативным комментарием университета.
После президентских выборов в 2016 году в США активно заговорили о "российском вмешательстве", расследованием которого занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом Дональд Трамп многократно называл эту тему "охотой на ведьм". По словам главы государства, демократы активно спекулировали на этой теме для оправдания поражения своего кандидата Хиллари Клинтон. Российские власти также неоднократно отрицали "вмешательство" в американский избирательный процесс. При этом Москва подчеркивала, что как раз США не раз вмешивались во внутренние дела третьих стран.