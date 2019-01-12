Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Один из старейших университетов в США вводит курс «гибридной угрозы» России 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Один из старейших и влиятельных американских университетов — Джорджтаунский университет — вводит курс для студентов под названием "российская гибридная война". Информация об этом размещена на сайте учреждения.
Из описания следует, что обучающимся будут рассказывать о "российских троллях и ботах", "информационных операциях" Кремля, "вмешательстве" в американские выборы и "аннексии Крыма".
Отмечается, что после президентских выборов в 2016 году в США "возросла осведомленность о новом способе ведения войны Кремлем". Студентам также намерены рассказать, как Россия "нацелилась на американское общество и граждан".
"Кибератака против Эстонии в 2007 году, вторжение в Грузию в 2008 году. Манипуляция, влияние и отрицание. "Нелегалы", "патриотические хакеры" и "маленькие зеленые человечки". Олигархи, компатриоты и полезные дураки", — говорится в описании к курсу.
Сообщается, что лекции затронут "российскую доктрину и идеологию". Со студентами будут обсуждать "примеры" и то, "почему это бросает такой вызов США и их союзникам".
РИА Новости не располагает оперативным комментарием университета.
После президентских выборов в 2016 году в США активно заговорили о "российском вмешательстве", расследованием которого занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. При этом Дональд Трамп многократно называл эту тему "охотой на ведьм". По словам главы государства, демократы активно спекулировали на этой теме для оправдания поражения своего кандидата Хиллари Клинтон. Российские власти также неоднократно отрицали "вмешательство" в американский избирательный процесс. При этом Москва подчеркивала, что как раз США не раз вмешивались во внутренние дела третьих стран.
Последние новости
Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек Германия ответила США на критику в адрес "Северного потока - 2" Названа причина развода самого богатого человека в мире
Комментарии
В мире , Общество , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , РИА Новости , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С вылетевшим из Симферополя самолетом произошло ЧП12
Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая278
Популисты и аферисты: кто потрясет мир3
Пескова советует молодежи поучиться скромности309
Россиянин перепутал авто с лосем и застрелил егеря41
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение