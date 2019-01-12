Помпео прокомментировал вывод войск из Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии не изменит способность страны проводить необходимые военные действия.

Он отметил, что цель США — полностью избавиться от присутствия иранских сил в Сирии.

"Это амбициозная цель. Но это наша цель. Это наша миссия. Методы, которые мы будем использовать, разнообразные. Тот факт, что пара тысяч служащих в униформе покинут Сирию, является тактическим изменением. Это существенно не меняет нашу способность продолжать выполнять военные действия, которые нам необходимы", — сказал Помпео в ходе общения с журналистами в Абу-Даби.

По его словам, США хотят, чтобы "Иран вел себя как нормальная страна".

Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции. В пятницу, 11 января, неназванный военный чиновник США заявил телеканалу Fox News , что Америка выводит военную технику из Сирии, но войска пока остаются.

* Террористическая организация, запрещенная в России