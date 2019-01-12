Бельгия репатриирует из Турции детей боевика ИГ

Две дочери бельгийской гражданки, осужденной турецким судом на 10 лет тюрьмы за причастность к террористической деятельности, должны быть репатриированы в Бельгию , сообщает телеканал VTM.

Девочкам сейчас два и четыре года, их отец — боевик Исламского государства (запрещена в России ). 29-летняя мать, уехавшая за ним в Сирию в конце 2017 года, после гибели мужа перебралась в Турцию, где осуждена за сотрудничество с террористической организацией.

Отмечается, что это первые репатриируемые из Сирии и Ирака детях бельгийских боевиков. По разным данным, их общее число составляет 110—115 человек.

Пока у западных стран нет единого представления и единой политики относительно того, какие меры следует применять к женщинам, которые поехали за своими мужьями в Сирию и Ирак, а также к их детям. Многие из таких детей были либо рождены, либо провели значительную часть своего детства в лагерях террористов, где их также готовили к совершению терактов.