95-летний нацист Яков Палий умер в доме престарелых в Германии

Известный нацист, надзиратель концлагеря «Травники» украинского происхождения Яков Палий скончался в немецком доме престарелых на 96-м году жизни. В августе прошлого года он был депортирован из США Германию по инициативе президента Дональда Трампа

Известный нацистский преступник Второй мировой войны Яков Палий скончался в Германии в возрасте 95 лет, информирует Westfalische Nachrichten. Смерть настигла этнического украинца в доме престарелых города Ален в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, где он проживал с конца лета 2018 года по решению немецких властей. Палий считался последним известным нацистом Третьего рейха на территории США: за океан бывший надзиратель концлагеря «Травники» перебрался в 1949 году, соврав властям, что работал свинопасом на оккупированной Украине . Восемь лет спустя предприимчивый нацист добился получения американского гражданства.

Вплоть до выхода на пенсию Палий трудился неприметным чертежником, занимая двухэтажный частный дом в Нью-Йорке

Он спокойно прожил по вымышленной легенде более полувека, пока в начале 2000-х его не разоблачил анонимный «доброжелатель». В результате обыска в доме Палия обнаружили нацистские шевроны. Начался судебный процесс, установивший причастность украинца к убийствам гражданских лиц. После этого в жизни престарелого почитателя Адольфа Гитлера начались тяжелые времена. Сперва ему аннулировали американский паспорт. Затем власти США предприняли попытку депортировать нежелательную персону, однако ни одна страна в мире, в том числе Украина и Германия, не захотели его принять. Поэтому Палий пробыл в Америке еще 15 лет. В 2017-м требования выдворить преступника за пределы державы возобновились с новой силой. Активность конгрессменов подкреплялась инициативой снизу: в Нью-Йорке прошли акции с лозунгом «Нет СС в США!»

«Присутствие Палия здесь является насмешкой над памятью погибших, это издевка над военнослужащими США, которые сражались и погибли, чтобы победить зло нацистского режима»,

— заявил член Ассамблеи штата Нью-Йорк, этнический еврей Дов Хайкинд.

Широкий общественный резонанс заставил вмешаться в дело президента Дональда Трампа. При непосредственном участии его администрации 21 августа прошлого года Палий был депортирован в Германию и на санитарном поезде доставлен в муниципальный дом престарелых.

Тогда же экс-глава Центрального совета евреев в Германии Шарлотта Кноблох заявила, что возраст украинца не должен помешать его судебному преследованию.

«Было бы невыносимо, если бы нацистские преступники могли мирно доживать свой век», — подчеркивала она.

Команда Трампа представила изгнание Палия как окончательную победу над нацизмом в США. Намекалось, что иммиграционно-таможенная служба исполнила решение суда от 2004 года, чего не смогли добиться предыдущие президенты.

«Трамп сделал своим приоритетом выдворение Палия, — подчеркивалось в специальном заявлении Белого дома. — В результате интенсивных переговоров президенту и его команде удалось обеспечить депортацию Палия в Германию, укрепив таким образом сотрудничество с ключевым европейским союзником».

В тексте также подчеркивалось, что «Палий солгал, отрицая связь с нацистами, и оставался в США на протяжении десятилетий».

«Его депортация посылает мощный сигнал о том, что США не потерпят тех, кто был пособником преступлений нацистов и других нарушений прав человека, и что они не найдут прибежища на американской земле», — заключалось в обращении.

Палий является самым знаменитым уроженцем села Пядики, что в Коломыйском районе Ивано-Франковской области Украины. После Первой мировой и советско-польской войн эти земли перешли к независимой Польше, а в 1939 году были присоединены к СССР. В 1943-м 20-летний в ту пору Палий служил «травником» — охранником концентрационного лагеря для гражданского населения и военнопленных, организованного близ деревни Травники в оккупированной нацистами Польше.

В этом месте также был создан учебный лагерь СС, где коллаборационистов обучали конвоированию и уничтожению пленников для «окончательного решения еврейского вопроса».

Комендантом «Травников» был Карл Штрейбель: после войны он проживал в Германии, был оправдан судом и скончался в 1986 году.

Что же до Палия, то после приобретения опыта в лагере он служил в зондеркоманде и элитном охранном батальоне СС. Согласно судебным документам, украинец участвовал в реализации «Операции Рейнхард» — программы Третьего рейха по систематическому истреблению евреев и цыган в Польше.

«3 ноября 1943 года около 6 тыс. еврейских детей, женщин и мужчин, находившихся в концлагере, примыкавшем к тренировочному лагерю «Травники», были расстреляны», — следует из заявления Белого дома.

В этом же лагере работал самый знаменитый нацистский преступник украинского происхождения Иван Демьянюк

который в конце 1980-х — 2000-х годах проходил обвиняемым на судебных процессах в Израиле, США и Германии, однако отбывать тюремное заключение по большому счету так и не начал. В 2012-м Демьянюк умер в доме престарелых в немецком городе Бад-Файльнбах на 92-м году жизни во время рассмотрения апелляции. В 2009 году Областной совет Львова попросил украинские власти заступиться за нациста, назвав преследование Демьянюка «международным заговором».