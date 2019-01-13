Украинцы массово высмеивают новый закон о «сексе по согласию»

Новые поправки Уголовный кодекс Украины , касающиеся вопросов квалификации сексуальных преступлений вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев.

Как пишет издание Новости-N, пара молодых людей из Николаева решила показать абсурдность правок и составили "акт на проникновение в другого живого человека".

В этот "документ" они в шутку внесли такие свои данные, как паспорт, идентификационный код, номер мобильного и время, в которое будет происходить проникновение. Кроме того, они указали в акте, что именно будет проведено в процессе и составили его в присутствии трех свидетелей.

Этот документ вызвал множество шуток у других пользователей. В комментариях многие стали придумывать, что нужно добавить в этот "документ" и как его лучше оформить, чтобы избежать уголовного преследования.

"Квитанции об оплате не хватает", — пишет пользователь "Надо же".

"Потом ещё и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили", — отвечает на это Biker.

"А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же — такое дело и без конторы", — добавляет "Вопрос".

"Какой акт? Тут надо наряд-допуск на безопасное выполнение работ составлять", — иронизирует пользователь "геморрой".

Некоторые увидели в новом законе "европейские ценности".

"Что-то недоработали этот закон. Ну, составила пара акт о согласии, а потом, в порыве страсти, случились несоответствия договору. Нужно создать контролирующий орган с выездными членами оного. Вызывают бригаду из трёх человек, которая и разрешительный документ выдаст на месте, и проконтролирует, чтобы всё шло согласно подписанному акту. Да и посоветовать сможет, как это делать по-европейски", — предлагает Алекс.

Других этот "документ" сподвиг на различного рода шутки.

"Теперь на свидание, помимо цветов и конфет, еще нужно таскать с собой папку с чистыми бланками!", — шутит Serafim.

"В Украине скоро появится секта Свидетелей полового акта", — добавляет Мурч.