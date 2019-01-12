Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России

«Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент», — написал он в Twitter.

В то же время, подчеркнул Трамп, поладить с Россией — «это хорошо». Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией», — добавил он.