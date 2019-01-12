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Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Американский президент Дональд Трамп похвалился жесткой позицией, которую занимает по отношению к России; лидер Соединенных Штатов при этом выразил надежду, что рано или поздно Москва и Вашингтон смогут поладить.
«Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент», — написал он в Twitter.
В то же время, подчеркнул Трамп, поладить с Россией — «это хорошо». Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией», — добавил он.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно разбирала, почему политика Трампа полностью отвечает национальным интересам России.
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В мире , Видео , США , Дональд Трамп , Деловая газета "Взгляд"
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