Венгры попросили Запад не трогать Россию

Правительство Венгрии призвало почтить память солдат-героев, «мужественно сражавшихся за Венгрию на Дону » в ходе Второй мировой войны. Так Будапешт напомнил о 76-й годовщине начала Острогожско-Россошанской операции.

«12 января 1943 года советская армия начала атаку на армию Венгрии. Погибли 120 тысяч венгерских солдат, многие были захвачены в плен. Уважение к героям!», — говорится в сообщении правительства, опубликованном на странице в Facebook.

Примечательно, что подписчики отрицательно отреагировали на этот пост. Многие попросили оставить Россию в покое, чтобы не повторять трагические события прошлого.

«Война против СССР была наказанием для нас всех. А теперь, спустя 75 лет, Запад начинает снова опасные игры с Россией, и эти лунатики ничему не научились, и забыли страдания», — написал под постом житель Будапешта Габор Арпад Зорнетт.

Венгрия принимала участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. 2-я венгерская армия была самой подготовленной и хорошо оснащенной, но понесла тяжёлые потери в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции Красной армии. Прорыв советских войск через реку Дон состоялся непосредственно в зоне ответственности венгерских частей.

Как сообщал News.ru, на севере Франции обнаружили обломки немецкой подводной лодки времён Первой мировой войны. Металлический каркас обнажился в море вблизи города Виссан из-за сильного отлива. Историки считают, что лодка села на мель в июле 1917 года из-за просчёта в навигации.