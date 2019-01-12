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Венгры попросили Запад не трогать Россию 

News.ru + ещё 2 29 минут назад
Правительство Венгрии призвало почтить память солдат-героев, «мужественно сражавшихся за Венгрию на Дону» в ходе Второй мировой войны. Так Будапешт напомнил о 76-й годовщине начала Острогожско-Россошанской операции.
«12 января 1943 года советская армия начала атаку на армию Венгрии. Погибли 120 тысяч венгерских солдат, многие были захвачены в плен. Уважение к героям!», — говорится в сообщении правительства, опубликованном на странице в Facebook.
Примечательно, что подписчики отрицательно отреагировали на этот пост. Многие попросили оставить Россию в покое, чтобы не повторять трагические события прошлого.
«Война против СССР была наказанием для нас всех. А теперь, спустя 75 лет, Запад начинает снова опасные игры с Россией, и эти лунатики ничему не научились, и забыли страдания», — написал под постом житель Будапешта Габор Арпад Зорнетт.
Венгрия принимала участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. 2-я венгерская армия была самой подготовленной и хорошо оснащенной, но понесла тяжёлые потери в ходе Острогожско-Россошанской наступательной операции Красной армии. Прорыв советских войск через реку Дон состоялся непосредственно в зоне ответственности венгерских частей.
Как сообщал News.ru, на севере Франции обнаружили обломки немецкой подводной лодки времён Первой мировой войны. Металлический каркас обнажился в море вблизи города Виссан из-за сильного отлива. Историки считают, что лодка села на мель в июле 1917 года из-за просчёта в навигации.
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В мире , Видео , Будапешт , Венгрия , Дон
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