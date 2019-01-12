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Украина выступила за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН 

РИА Новости + ещё 20 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Постпред Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко в субботу заявил, что Украина выступает за поэтапную отмену права вето в Совете безопасности ООН.
Ранее ЕП одобрил резолюцию, в которой обвинил РФ в подрыве международных усилий по урегулированию конфликтов из-за применения права вето в СБ ООН, а также призвал продлевать против Москвы санкции, пока не будут выполнены минские соглашения по Донбассу.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.
"Важно найти активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые стоят перед Украиной… в политическом, сфере безопасности и гуманитарном измерениях. Наше государство также последовательно выступает за поэтапную отмену права вето, что особенно актуально в условиях агрессии против Украины со стороны России как одного из постоянных членов Совета безопасности", — отметил Ельченко в своей статье для издания "Зеркало недели".
Он добавил, что когда постоянный член Совета безопасности является стороной конфликта, он должен быть ограниченным в возможности применения права вето по вопросу, в котором он — заинтересованная сторона.
Ранее евродепутат от Италии Марио Боргезио внес в проект этой резолюции поправку с предложением снять санкции с РФ, но она не вошла в итоговый текст после голосования в комитете.
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