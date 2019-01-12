Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Македония спорит из-за переименования страны 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Парламент Македонии проголосовал за переименование республики в Северную Македонию. Необходимые поправки в конституцию поддержало большинство депутатов, передает "ТВ Центр".
Противники реформы собрание бойкотировали. Они уже пригрозили, что будут оспаривать решение коллег в ООН. Как считает оппозиция, Скопье идёт на поводу у Афин и действует против воли народа.
Греция требует от соседей изменить название, чтобы не было путаницы с её областью Македония. И взамен обещает свободный путь в НАТО и ЕС. Жители же уверены, что страна просто потеряет в этом случае свою идентичность. Для принятия закона о переименовании теперь необходима подпись президента Македонии. Который ранее уже заявлял, что делать этого не станет.
ТВ Центр: последние новости
Меркель пугает Европу катастрофой В Киеве заявили о смертельной опасности Крымского моста Украинцам разъяснили введенные в стране правила секса
В мире , Европа , ЕС , ООН , НАТО , ТВ Центр , Македония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике176
Сошел с рельсов: ЧП с поездом в Иркутской области3
В Крыму произошло ЧП51
Появилось видео с места взрыва в Париже14
Лужков отреагировал на ЧП в Москве255
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
01:55
Разделим пополам: судьба дома в Магнитогорске
Происшествия Статьи
01:00
«Взяла бы, да помыла»: чиновница разозлила россиян
Общество
00:53
Брат Криса Кельми высказался о его наследстве
Шоу-бизнес
00:58
В Крыму произошло ЧП
Происшествия
00:25
Появилось видео с места взрыва в Париже
Происшествия Пожары
00:48
«Попытка спровоцировать Россию»: действия США в Арктике
Армия Войска
01:09
На место взрыва в Париже прибыли мэр, премьер и глава МВД
В мире Европа
02:12
Полковник ВСУ сделал неожиданное признание
Армия Войска
01:17
Раскрыты подробности загадочной гибели Елены Майоровой
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение