NYT: ФБР заподозрило Трампа в «работе на Россию» после увольнения Коми

Как отмечает издание, ФБР оказалось сильно озабочено решением Трампа уволить экс-главу ведомства Джеймса Коми . Такой шаг президента стал поводом начать проверку, не попал ли глава Белого дома «под влияние России».

Кроме того, расследование также должно было выяснить, не является ли увольнение Коми актом воспрепятствования правосудию со стороны Трампа, подчёркивает газета.

Ранее Трамп заявил, что Джеймс Коми неоднократно лгал во время дачи показаний конгрессу.

7 декабря Коми в закрытом режиме давал показания в сенате, в том числе и о событиях 2016 года. Также стало известно, что экс-глава ФБР рассказал, что в расследовании дела о «российском вмешательстве» в выборы в США изначально фигурировали четыре американца.