США отказались признавать власть Мадуро в Венесуэле

"Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть. Его "выборы" в мае 2018 года во всем мире сочли несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия", — говорится в письменном заявлении Болтона.

"Мы считаем, что незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров. Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле", — добавил Болтон.

Мадуро ранее вступил в должность на второй срок на фоне экономического и политического кризиса. Мадуро обвиняет ряд стран во главе США в ведении экономической войны против Венесуэлы.