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США отказались признавать власть Мадуро в Венесуэле 

РИА Новости 12 января 2019
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
США не признают власть президента Николаса Мадуро в Венесуэле и будут использовать все меры давления на власти этой страны, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
"Соединенные Штаты не признают незаконные претензии венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на власть. Его "выборы" в мае 2018 года во всем мире сочли несвободными, нечестными и не заслуживающими доверия", — говорится в письменном заявлении Болтона.
"Мы считаем, что незаконный режим Мадуро напрямую ответственен за безопасность всех венесуэльцев, которые громко требуют права свободно избирать своих лидеров. Мы продолжим использовать всю экономическую и дипломатическую мощь США для восстановления демократии в Венесуэле", — добавил Болтон.
Мадуро ранее вступил в должность на второй срок на фоне экономического и политического кризиса. Мадуро обвиняет ряд стран во главе США в ведении экономической войны против Венесуэлы.
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В мире , Николас Мадуро , Джон Болтон , Венесуэла , США
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