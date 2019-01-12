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«Не будет даже сантехников»: депутат Рады напугал коллег миграцией 

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Фото: ТАСС
Украина может столкнуться с нехваткой кадров из-за усиливающейся трудовой миграции. Об этом депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский сообщил телеканалу Newsone.
Парламентарий отметил, что власти страны уделяют внимание только насущным проблемам и не задумываются о ситуации, которая может сложиться в будущем. Рыбчинский считает, что через 10-20 лет на Украине некем будет заменить даже сантехника.
Он подчеркнул, что отток населения приводит к серьезным проблемам в промышленности и научной сфере.
Рыбчинский добавил, что в Польше мигрантам из Украины выдают карты поляка, что позволяет «заменять своих граждан украинцами».
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