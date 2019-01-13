Власти Греции заставили учителей рыдать

​Протестующие ворвались в телестудию и хотели выдвинуть требования

Греции не прекращаются забастовки и акции протеста сотрудников сферы образования. В попытке достучаться до властей учителя даже захватили эфир главного государственного телеканала, сообщает "ТВ Центр"

Около 30-ти человек ворвались в студию во время итогового выпуска новостей. Ведущим пришлось прервать вещание и экстренно уйти на рекламу. Успокоить митингующих и уговорить их покинуть здание удалось только спустя полчаса. И то с условием, что им всё-таки позволят зачитать требования в прямом эфире. Главное — выдать задержанные зарплаты.

Кроме того, учителя недовольны новым законопроектом, который меняет процедуру приёма на работу. Педагоги хотят заключения постоянных, а не временных контрактов. Чтобы добиться улучшения условий труда, протестующие выходят на улицы греческих городов. Одну из таких массовых акций стражи порядка даже были вынуждены разгонять слезоточивым газом, дубинками и шумовыми гранатами.