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НАСА уведомило «Роскосмос» об отмене визита Рогозина 

News.ru 45 минут назад
Фото: globallookpress.com
«Роскосмос» получил официальное уведомление от НАСА об отмене приглашение Дмитрия Рогозина в США.
«Уведомление пришло в форме письма от администратора НАСА Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина», — сказали РИА Новости в российской госкорпорации.
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Там отметили, что возможные время и место встречи (Розозина и Брайденстайна) определены, но «дальнейшие переговоры у нас продолжатся».
Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что ему пришлось отменить приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, которые выступили против приезда главы Роскосмоса в США.
Сам Дмитрий Рогозин сравнил это решения с американским сериалом, писал News.ru.
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В мире , Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , NASA , РИА Новости , США
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