НАСА уведомило «Роскосмос» об отмене визита Рогозина

«Уведомление пришло в форме письма от администратора НАСА Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина», — сказали РИА Новости в российской госкорпорации.

Там отметили, что возможные время и место встречи (Розозина и Брайденстайна) определены, но «дальнейшие переговоры у нас продолжатся».

Ранее администратор НАСА Джим Брайденстайн сообщил, что ему пришлось отменить приглашение Рогозина в США, уступив интересам американских сенаторов, которые выступили против приезда главы Роскосмоса в США.

Сам Дмитрий Рогозин сравнил это решения с американским сериалом, писал News.ru.