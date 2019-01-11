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Немецкие ультраправые раскололись 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Один из лидеров немецкой ультраправой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Андрэ Поггенбург заявил, что выходит из партии. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Поггенбург рассказал газете Die Welt, что его разногласия с нынешним руководством ультраправых в конечном итоге привели к тому, что он отделился от партии. По его словам, он вместе с другими отколовшимися от АдГ политиками создает новую партию «Пробуждение немецких патриотов — центральная Германия» (Aufbruch deutscher Patrioten — Mitteldeutschland).
«Патриоты» планируют участвовать в выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, что, как отмечает издание, будет вызовом для АдГ. В то же время Поггенбург не собирается полностью разрывать контакты с бывшими однопартийцами.
Как пишет Deutsche Welle, в марте Поггенбург ушел в отставку с поста главы партии в земле Саксония-Анхальт после серии скандалов в марте 2018 года. Он называл турков ездоками на верблюдах, а иммигрантов с двойным гражданством бездомной чернью, которая Германии не нужна.
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Комментарии
В мире , Европа , Deutsche Welle , Die Welt , Германия
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