Сын африканского президента держал рабыню в США

Супругов из города Саутлейк в американском штате Техас признали виновными в использовании девочки в качестве рабыни на протяжении 16 лет. Об этом сообщает портал Star-Telegram.

Федеральное жюри из восьми женщин и четырех мужчин также сочло доказанной вину 57-летних Мохамеда Туре и его жены Дениз Крос-Туре в заговоре с целью укрытия иностранца. Присяжные также решили, что имущество Туреса должно быть изъято, поскольку использовалось для облегчения совершения преступления. Теперь паре грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Как отмечается, Мохамед Туре — сын Ахмеда Секу Туре, первого президента расположенной на западе Африки Гвинейской Республики . Мужчина вместе с женой постоянно проживал в Соединенных Штатах с 2005 года. Дом в Саутлейке супруги купили за 370 тысяч долларов еще в 1991 году. При этом сам Туре никогда не работал, его жена год трудилась в авиакомпании (с 2005-го по 2006-й) и с 2016-го — как замещающий школьный учитель. Несмотря на это, у них имелись внушительные активы в США.

Жалобу на пару в 2016 году подала девушка из Гвинеи. По данным суда, в детстве она жила со своей семьей в хижине с соломенной крышей без электричества. Ее отец был фермером, а мать продавала продукты, чтобы содержать семью. Иногда она посещала школу, где изучала местный диалект манинка и немного французский язык.

По данным суда, в январе 2000 года Туре сговорились с несколькими людьми, и в результате девочку, не знающую английского, в пять лет в одиночестве отправили из родной деревни в Саутлейк. Затем она 16 лет прислуживала Туре — готовила, убирала, выполняла работу во дворе, стирала и заботилась о пяти детях супругов. За это ей не платили денег, также девушку не отпускали на родину даже после истечения визы. Сбежать она смогла с помощью бывших соседей.

Защитники пары утверждают, что девушка на самом деле спокойно ездила на родину вместе с семейством Туре, беспрепятственно выходила из дома в США на улицу, пользовалась социальными сетями и регулярно совершала пробежки.