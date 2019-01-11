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Украинский блогер решил подать в суд на Порошенко 

News.ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что подаст в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.
Ранее Пётр Порошенко назвал блогера «не украинским журналистом», который работает на стороне России.
«Я подаю на тебя в суд. И в суде ты будешь рассказывать, на какую Россию я работаю. Будешь рассказывать, почему я не украинский журналист», — сказал блогер в своём видеообращении.
Данное заявление украинский блогер опубликовал на своём личном канале в YouTube. Он также сообщил, что намерен обратиться к команде юриста Андрея Портнова.
Как писал News.ru, украинский журналист Юрий Бутусов оправдал «пьяного» Петра Порошенко. Он заявил, что президент Украины во время визита в Новые Петровцы в 2015 году не был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, Порошенко решил испытать снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и из-за сильной отдачи оружия президент «получил в глаз», поэтому его внешность изменилась.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Юрий Бутусов
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