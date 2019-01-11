В Польше нашли шпиона из китайской Huawei

Польше по обвинению в шпионаже арестовали двух человек, в том числе сотрудника китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что взятые под стражу — это граждане Китая и Польши. Первоначально сообщалось лишь, что первый работает в крупной электронной компании, а второй известен в кругах, связанных с кибербизнесом. Позднее стало также известно, что Агентство внутренней безопасности Польши провело обыски в местном офисе Huawei.

РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение передает, что арестованы были один из директоров польского отдела Huawei Вэйцзин В. и бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности Петр Д. Задержаны они были еще 8 января, а решение об аресте на три месяца суд принял 10 января.

Оба подозреваемых обвиняются по статье о шпионаже против Польши. Они не признают вину и отказываются давать объяснения по делу.

Агентство также сообщает, что Петр Д. был сотрудником ABW до 2011 года, при этом занимал посты замглавы департамента по делам телеинформационной безопасности и советника руководителя спецслужбы. Он имел доступ к информации о функционировании правительственной системы связи. Ушел мужчина из ведомства из-за инфоаферы, касающейся коррупции при проведении государственных аукционов, но обвинения ему не предъявляли. В последнее время он работал в фирме Orange. В ней также провели обыск.

В ноябре 2018 года сообщалось, что власти США пытаются убедить чиновников из других стран не использовать продукцию Huawei — производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования. Они утверждают, что оборудование Huawei небезопасно и может привести к утечке данных. Продукцию компании уже запретили закупать правительственным и военным учреждениям.