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В Польше нашли шпиона из китайской Huawei 

Lenta.ru + ещё 7 54 минуты назад
Фото: Reuters
В Польше по обвинению в шпионаже арестовали двух человек, в том числе сотрудника китайской компании Huawei. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что взятые под стражу — это граждане Китая и Польши. Первоначально сообщалось лишь, что первый работает в крупной электронной компании, а второй известен в кругах, связанных с кибербизнесом. Позднее стало также известно, что Агентство внутренней безопасности Польши провело обыски в местном офисе Huawei.
РИА Новости со ссылкой на Польское телевидение передает, что арестованы были один из директоров польского отдела Huawei Вэйцзин В. и бывший высокопоставленный сотрудник Агентства внутренней безопасности Петр Д. Задержаны они были еще 8 января, а решение об аресте на три месяца суд принял 10 января.
Оба подозреваемых обвиняются по статье о шпионаже против Польши. Они не признают вину и отказываются давать объяснения по делу.
Агентство также сообщает, что Петр Д. был сотрудником ABW до 2011 года, при этом занимал посты замглавы департамента по делам телеинформационной безопасности и советника руководителя спецслужбы. Он имел доступ к информации о функционировании правительственной системы связи. Ушел мужчина из ведомства из-за инфоаферы, касающейся коррупции при проведении государственных аукционов, но обвинения ему не предъявляли. В последнее время он работал в фирме Orange. В ней также провели обыск.
В ноябре 2018 года сообщалось, что власти США пытаются убедить чиновников из других стран не использовать продукцию Huawei — производителя смартфонов и телекоммуникационного оборудования. Они утверждают, что оборудование Huawei небезопасно и может привести к утечке данных. Продукцию компании уже запретили закупать правительственным и военным учреждениям.
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Комментарии
В мире , Азия , РИА Новости , Китай , Польша
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