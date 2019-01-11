В Сеуле заявили, что Си Цзиньпин может посетить КНДР в апреле

"Визит Си [Цзиньпина] в КНДР, как представляется, назначен на апрель, и существует большая вероятность его визита в Южную Корею в мае", — цитирует агентство высказывания Ли Хэ Чхана во время его выступления перед руководством фракции его партии в парламенте.

При этом представитель Демократической партии "Тобуро" не назвал источника, из которого он получил информацию о вероятных сроках визитов китайского лидера в КНДР и в Южную Корею.

В четверг северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян с официальным визитом, которое тот ему передал во время их двусторонней встречи в Пекине вечером 8 января. Министерство иностранных дел Китая в настоящее время не располагает информацией о времени и сроках визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.