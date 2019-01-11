Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить с визитом КНДР в апреле текущего года. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на лидера парламентской фракции правящей в Южной Корее Демократической партии "Тобуро" Ли Хэ Чхана.
"Визит Си [Цзиньпина] в КНДР, как представляется, назначен на апрель, и существует большая вероятность его визита в Южную Корею в мае", — цитирует агентство высказывания Ли Хэ Чхана во время его выступления перед руководством фракции его партии в парламенте.
При этом представитель Демократической партии "Тобуро" не назвал источника, из которого он получил информацию о вероятных сроках визитов китайского лидера в КНДР и в Южную Корею.
В четверг северокорейское информационное агентство ЦТАК сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян с официальным визитом, которое тот ему передал во время их двусторонней встречи в Пекине вечером 8 января. Министерство иностранных дел Китая в настоящее время не располагает информацией о времени и сроках визита председателя КНР Си Цзиньпина в КНДР, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
Визит Ким Чен Ына в Пекин состоялся с 7 по 10 января по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По мнению экспертов, Ким Чен Ын прибыл в Китай для того, чтобы заручиться поддержкой Пекина в преддверии возможного второго саммита с президентом США Дональдом Трампом. По итогам состоявшейся 12 июня 2018 года первой встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР в нем задекларировала готовность к денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов.