«Желтые жилеты» собрались на девятую акцию протеста в Париже

Колонна двигается под громкие крики с требованиями отставки президента Эммануэля Макрона. Протестующие также требуют тюремного заключения для бывшего помощника французского лидера Александра Беналля.

В толпе видны французские триколоры, а также флаги региона Бретань на северо-западе Франции. Некоторые участники акции принесли с собой желтые шары.

К 12.00 (14.00 мск) колонна достигла площади Бастилии. Как ожидается, участники демонстрации собираются проследовать до Елисейских полей.

В толпе "желтых жилетов" также идёт молодой человек с небольшим украинским флагом. Он сказал РИА Новости, что до 2014 года жил на Украине, сейчас постоянно проживает во Франции. По словам молодого человека, он поддерживает озабоченности французского народа в связи со сложившейся экономической ситуацией, поэтому вышел в субботу на акцию протеста.

Близлежащая к министерству станция место Берси закрыта. В Париже не работают также ряд станций метро в районе Елисейских полей.

Французские власти, опасаясь новых беспорядков, решили усилить меры безопасности по всей стране. Как ранее сообщал премьер-министр Франции Эдуар Филипп, в субботу будут мобилизованы около 80 тысяч сотрудников правоохранительных органов, в том числе 5 тысяч жандармов и полицейских в Париже.

Манифестации запланированы также в других города Франции, в том числе Бордо, Тулузе, Марселе, Нанте.

Во французском Бурже группа "желтых жилетов" призвала провести общенациональную акцию протеста. Однако префект департамента Шер издала постановление о запрете проведения акций в историческом центре города.