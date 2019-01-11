Пусть весь мир подождет: Трамп строит стену

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе. По его словам, возведение стены на южной границе США имеет важное значение для безопасности Соединенных Штатов. 10 января президент отправился к мексиканской границе, чтобы самому начать кампанию за сооружение стены от мигрантов.

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на экономический форум в Давосе в связи с бюджетным кризисом.

«Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!» — написал глава Белого дома в своем твиттере.

В четверг, 10 января, глава Белого дома лично отправился на границу США и Мексики , где фактически собирается вести кампанию в поддержку строительства стены. Он также собирается пообщаться с военными из национальной гвардии, которые находятся на границе.

Правительство США, тем временем, не работает уже около двух недель. Из-за так называемого «шатдауна» сотрудники различных ведомств несут немалые убытки. Строительство стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он надеется уменьшить число нелегальных мигрантов в стране.

Для действующего президента вопрос о стене на границе с Мексикой принципиален. Глава Белого дома надеется получить $5 млрд на строительство стены. Однако демократы блокируют этот проект бюджета, соглашаясь выделить на стену лишь $1,3 млрд

О компромиссе пока говорить не приходится. Впрочем, на сторону президента впервые за продолжающийся больше двух недель кризис встал сенат.

Сегодня лидер республиканцев в сенате Митч Макконнел заблокировал инициативу демократов проголосовать за проект, который, согласно их позиции, прекратит кризис. «Вчера Белый дом ясно дал понять, что президент возражает против частичного финансирования, которое игнорирует безопасность границ, и наложит вето на это. Очевидно, что законом это не станет… Поэтому я возражаю», — сказал Макконнел в ходе заседания верхней палаты.

По мнению лидера республиканцев, обе палаты должны вносить инициативы с уверенностью, что их законопроекты будут приняты. Макконнел считает, что продвижение бесперспективных проектов — это попросту политическая уловка.

Сам Дональд Трамп, кажется, не терял надежды на сговорчивость демократов до последнего. Он даже отменил традиционную поездку на рождественские праздники в свою резиденцию во Флориде. Все каникулы Трамп провел в Белом доме. Однако рождественское чудо обошло президента стороной.

Накануне глава Белого дома покинул встречу с лидерами демократов, так и не добившись компромисса по проблеме приостановки работы правительства. После заявлений спикера американской палаты представителей Нэнси Пилоси, что нижняя палата не собирается голосовать за постройку стены, президент США Дональд Трамп в гневе покинул встречу с представителями Демократической партии

«Просто ушел со встречи с Чаком [Шумером, лидером демократического меньшинства в сенате] и Нэнси [Пелоси], пустая трата времени. Я спросил, что произойдет через 30 дней, если я быстро все открою, вы собираетесь утверждать пограничную безопасность, которая включает в себя стену или стальной барьер? Нэнси сказала: НЕТ. Я сказал: пока. Ни на что другое не согласен!» — написал Трамп в своем твиттере.

Трамп фактически поставил ультиматум Демпартии — возобновление работы правительственных учреждений в обмен на финансирование пограничной стены, однако демократы ответили отказом.

9 января президент выступил с обращением к нации. По словам Дональда Трампа, стена на границе США и Мексики необходима для разрыва цикла нелегальной иммиграции. Он также добавил, что все жители США страдают из-за нелегалов. В обращении Трамп продемонстрировал также свою готовность идти на уступки, которые с точки зрения демократов, вероятно, являются сомнительными.

Впрочем, как отметил в своей статье обозреватель The New York Times Питер Бейкер, который ссылается на двух информированных чиновников, на неофициальном ланче за несколько часов до обращения Трамп прямо заявил, что не считает эффективными свое грядущее выступление или даже поездку к границе в Техас, но его уговаривают сделать это советники.