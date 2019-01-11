Американка хотела узнать о своих предках и случайно выдала брата-убийцу

Женщина, сдавшая образец ДНК в генеалогическую базу данных, оказалась сестрой преступника.

США поймали убийцу, совершившего преступление более 26 лет назад. Преступника удалось раскрыть благодаря общедоступному сайту генеалогической информации, пишет The Independent

Полицейские решили загрузить в базу на сайте GEDmatch данные ДНК с места преступления, совершенного в 1992 году в Ланкастере. Тогда там была изнасилована, а затем убита 25-летняя учительница Кристи Мирак. Выяснилось, что ДНК преступника совпадают с данными одной из американок, решившей составить своей генеалогическое дерево с помощью базу данных. Она оказалась сводной сестрой убийцы — 50-летнего ди-джея Реймонда Роу.

Для того, чтобы доказать его вину, стражи порядка подослали к музыканту детективов под прикрытием. Те собрали образцы ДНК с жевательной резинки и бутылки, из которой пил Роу. Эти данные совпали с материалами с места убийства. Преступника арестовали, после чего он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Роу приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

Полицейские в США уже не впервые раскрывают преступления с помощью сайта, собирающего генеалогическую информацию. В прошлом году благодаря ресурсу удалось поймать маньяка, оказавшегося также полицейским, причастного к 12 убийствам и 45 изнасилованиям.