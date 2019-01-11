Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американка хотела узнать о своих предках и случайно выдала брата-убийцу 

ТК «Звезда» + ещё 1 11 января 2019
Фото: Lancaster County District Attorney's Office / AP
Женщина, сдавшая образец ДНК в генеалогическую базу данных, оказалась сестрой преступника.
В США поймали убийцу, совершившего преступление более 26 лет назад. Преступника удалось раскрыть благодаря общедоступному сайту генеалогической информации, пишет The Independent.
Полицейские решили загрузить в базу на сайте GEDmatch данные ДНК с места преступления, совершенного в 1992 году в Ланкастере. Тогда там была изнасилована, а затем убита 25-летняя учительница Кристи Мирак. Выяснилось, что ДНК преступника совпадают с данными одной из американок, решившей составить своей генеалогическое дерево с помощью базу данных. Она оказалась сводной сестрой убийцы — 50-летнего ди-джея Реймонда Роу.
Для того, чтобы доказать его вину, стражи порядка подослали к музыканту детективов под прикрытием. Те собрали образцы ДНК с жевательной резинки и бутылки, из которой пил Роу. Эти данные совпали с материалами с места убийства. Преступника арестовали, после чего он признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Роу приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
Полицейские в США уже не впервые раскрывают преступления с помощью сайта, собирающего генеалогическую информацию. В прошлом году благодаря ресурсу удалось поймать маньяка, оказавшегося также полицейским, причастного к 12 убийствам и 45 изнасилованиям.
ТК «Звезда»: последние новости
СБУ вызвала на допрос кандидата в президенты Украины Россияне назвали ключевые события уходящего года Трамп выразил надежду, что РФ и США однажды восстановят хорошие отношения
Комментарии
В мире , The Independent , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп скрыл детали первой встречи с Путиным76
«Некем будет заменить даже сантехника»56
Украинцы массово высмеивают новый закон о «сексе»20
В Сирии задержали боевиков с российским гражданством17
Новая горка из нечистот появилась в амурском селе1
Видео
01:09
Названа причина мощного взрыва в Париже
Происшествия
00:55
Атака на храмы: что готовили ликвидированные боевики
Происшествия Статьи
02:23
Роспотребнадзор отреагировал на «зараженные мандарины»
Общество
02:47
Венгры попросили Запад не трогать Россию
В мире
00:44
Борьба за офис: Зеленский присоединился к штурму
В мире Статьи
02:01
«Разведен и свободен»: Цекало попрощался с женой
Шоу-бизнес Статьи
02:46
Познер назвал причину русофобии на Западе
Общество
00:32
Трамп похвастался своей жесткостью по отношению к России
В мире США
00:25
Взрыв в Париже унес четыре жизни
Происшествия
02:10
Измены, скандалы, деньги: как живет владелец Amazon
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение