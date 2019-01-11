МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство в Лондоне.

У него сейчас два пути — остаться в укрытии на неопределённый срок или сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.

Министр также добавил, что Ассанжу по-прежнему необходимо выполнять протокол поведения и правила нахождения внутри дипломатического представительства, которые специально для него разработали эквадорские власти. Документ требует от основателя WikiLeaks воздерживаться от политических заявлений, регулирует процесс приёма гостей и предоставление медицинского обслуживания.