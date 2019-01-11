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МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться 

News.ru + ещё 5 50 минут назад
Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу лучше покинуть посольство в Лондоне.
У него сейчас два пути — остаться в укрытии на неопределённый срок или сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Министр также добавил, что Ассанжу по-прежнему необходимо выполнять протокол поведения и правила нахождения внутри дипломатического представительства, которые специально для него разработали эквадорские власти. Документ требует от основателя WikiLeaks воздерживаться от политических заявлений, регулирует процесс приёма гостей и предоставление медицинского обслуживания.
Ранее Джулиан Ассанж пожаловался на слежку в здании посольства Эквадора в Лондоне. Австралиец сравнил себя с саудовским журналистом Джамалем Хашогги, за что получил резкую критику со стороны государственного обвинителя, писал News.ru.
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В мире , Видео , Джулиан Ассанж , МИД , Wikileaks , Эквадор
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