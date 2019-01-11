В декларациях пяти кандидатов в президенты Украины обнаружили ошибки

Украинское Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило неточности и ошибки в декларациях, заполненных пятью кандидатами в президенты Украины , сообщает агентство.

"Специальная проверка сведений, указанных в декларациях кандидатов на пост пезидента Украины Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика и Андрея Садового была проведена по имеющейся у агентства информации и 10 базам данных. В департаменте проверки деклараций и мониторинга образа жизни сообщили, что ошибки и неточности были обнаружены во всех проверенных декларациях", — говорится в сообщении на сайте агентства.

Согласно закону "О выборах президента Украины", ошибки и неточности, обнаруженные в декларации, подлежат исправлению и не являются основанием для отказа в регистрации кандидата на пост президента. Отмечается, что Каплин, Наливайченко, Скоцик и Садовой уже подали исправленные варианты деклараций.

"Агентство впервые привлечено к выборам президента Украины в части проверки деклараций кандидатов. По согласованию с Центральной избирательной комиссией, учитывая сжатые сроки, агентство проверяте сведения в течение трех календарных дней по процедуре специальной проверки деклараций претендентов на топ-должности", — добавили в нацагентстве.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины: экс-министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, лидера социал-демократов и члена партии "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина, экс-главу СБУ и председателя партии "Справедливость" Валентина Наливайченко, мэра Львова Андрея Садового, а также самовыдвиженца, профессора кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталия Скоцика.