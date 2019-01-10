Готовившего покушение на Нетаньяху мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы

По данным газеты, 31-летний Мохаммед Джамал Рашда был приговорен к тюремному заключению за планирование покушений на Нетаньяху и мэра Иерусалима Нира Барката по приказу базирующейся в Сирии террористической группировки. По результатам досудебной сделки мужчину признали виновным в "тайном сговоре с врагом в условиях военных действий, подготовке террористических атак, шпионаже и преступном сговоре с целью совершения убийства".

"Работая по приказу иностранных террористических группировок, Мохаммед планировал совершить ряд серьезных террористических атак против различных целей", — заявили службы безопасности.

Отмечается, что по делу также были задержаны два других подозреваемых, однако службы безопасности отказались назвать имена сообщников.

Ранее сообщалось, что израильская служба безопасности нейтрализовала террористическую ячейку, планировавшую ряд атак, в том числе покушение на Биньямина Нетаньяху, Нира Барката, представителей делегации Канады и здания, принадлежащие консульству США. По данным спецслужб, житель лагеря для беженцев Мохаммед Джамал Рашда ранее уже был заключен под стражу за нарушение в сфере безопасности.

На момент задержания Рашда провел подготовительную работу, собрав информацию о целях своей атаки.