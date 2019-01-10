Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Армию Украины за время военного положения усилили 300 единицами техники 

RT на русском 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
За время действия военного положения на Украине армия получила около 300 единиц нового вооружения, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
«За этот месяц удалось поставить в войска рекордное количество нового вооружения — около 300 единиц», — сказал он в интервью изданию «Урядовий кур'єр».
По его словам, была проведена большая работа по тренировкам органов военного управления и подготовительным сборам с десятками тысяч резервистов.
Кроме того, Полторак проинформировал о передислокации группировок войск для быстрого реагирования на угрозы, а также введении дополнительных сил и средств ПВО.
Ранее сообщалось, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
RT на русском: последние новости
Посла Японии вызвали в МИД России из-за заявлений Токио о Курилах В Госдуме оценили намерение Украины продолжать проходы через Керченский пролив Эксперт прокомментировал пропажу икон из Киево-Печерской лавры
В мире , Армия , Степан Полторак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве53
Найден способ защитить Курилы от Японии284
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками
Фото: Разрушительный Тушинский потоп9
Пока вы спали: Сколько продлится падение доллара126
Видео
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:39
Настоящая война: кто станет президентом Украины
В мире Украина
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
01:53
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
В мире
00:59
В Минобороны отреагировали на гибель военного спутника
Армия Наука
01:52
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Происшествия В мире
00:27
Стали известны сроки открытия затопленного тоннеля
Новости Москвы
02:49
Зарплату актеров сравнили с годовой пенсией россиян
Общество Шоу-бизнес
00:59
Крупное ЧП в Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение