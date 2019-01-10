Армию Украины за время военного положения усилили 300 единицами техники

За время действия военного положения на Украине армия получила около 300 единиц нового вооружения, заявил министр обороны страны Степан Полторак

«За этот месяц удалось поставить в войска рекордное количество нового вооружения — около 300 единиц», — сказал он в интервью изданию «Урядовий кур'єр».

По его словам, была проведена большая работа по тренировкам органов военного управления и подготовительным сборам с десятками тысяч резервистов.

Кроме того, Полторак проинформировал о передислокации группировок войск для быстрого реагирования на угрозы, а также введении дополнительных сил и средств ПВО.

Ранее сообщалось, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.