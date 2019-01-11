Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) Джим Брайденстайн не приедет в Россию для встречи с директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.
По словам пресс-секретаря главы НАСА Меган Пауэрс, никаких поездок за границу у директора в планах нет.
«Планы будущих поездок пока находятся на рассмотрении», — сказала Пауэрс, отвечая на вопрос ТАСС.
Брайденстайн отменил запланированный ранее визит Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. Поездка главы Роскосмоса в США была запланирована на февраль 2019 года. Специально для этого его вывели из-под американских санкций.
Ранее News.ru писал о том, что Дмитрий Рогозин призвал рассматривать отмену его поездки как «эпизод противостояния между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом». По его мнению, больше всего в этой ситуации беспокоит «степень предсказуемости и надежности партнёров».