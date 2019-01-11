Глава НАСА открестился от поездки в Россию

По словам пресс-секретаря главы НАСА Меган Пауэрс, никаких поездок за границу у директора в планах нет.

«Планы будущих поездок пока находятся на рассмотрении», — сказала Пауэрс, отвечая на вопрос ТАСС.

Брайденстайн отменил запланированный ранее визит Рогозина в США из-за позиции американских сенаторов. Поездка главы Роскосмоса в США была запланирована на февраль 2019 года. Специально для этого его вывели из-под американских санкций.