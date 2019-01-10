Юристы Пола Манафорта случайно раскрыли секретную информацию

Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт передавал информацию российскому бизнесмену Константину Килимнику, которого в США подозревают в связях с российскими спецслужбами.

Манафорт — один из ключевых фигурантов дела о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Он принял решение сотрудничать со следствием, однако в ноябре 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил его во лжи. Таким образом, сделка была сорвана. Тогда, правда, не сообщалось, в чем именно врал Манафорт.

8 января 2019 года были опубликованы документы по этому делу. Засекреченная часть была, как и полагается, замазана. Однако эти строки можно скопировать и прочесть в другой программе. Документы предназначались для редактуры юристами Манафорта, предположительно, по их ошибке информация стала доступна общественности.

Согласно судебным документам, Пол Манафорт якобы передал Килимнику результаты соцопросов, связанных с президентской кампанией. Команда спецпрокурора обвиняет экс-главу предвыборного штаба Трампа в том, что он скрыл этот факт, уже сотрудничая с обвинением.

Адвокаты случайно рассекретили и еще один эпизод. В офисе спецпрокурора ранее уже сообщали, что политтехнолог скрыл одну из встреч с Килимником. Теперь же стало известно, что речь идет об их беседе в Мадриде

В ходе этого разговора, как утверждает обвинение, стороны обсуждали способы урегулирования конфликта на Украине . Позже во вторник официальный представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что встреча состоялась в январе или феврале 2017 года, уже после избрания Трампа.

В опубликованном документе защита Манафорта утверждает, что «проблемы и сообщения, связанные с украинскими политическими событиями, просто не были в центре внимания г-на Манафорта в течение рассматриваемого периода, и неудивительно, что г-н Манафорт не смог вспомнить конкретные детали». По версии юристов, экс-глава предвыборного штаба не стал намеренно лгать и о том, что передал данные об опросах. Юристы утверждают, что их подзащитный просто не вспомнил эти факты. Кроме того, команда Пола Манафорта отмечает тот факт, что ее подзащитный согласился помочь расследованию, передав свой компьютер, учетные записи и пароли Мюллеру.

Как сообщает CNN, подробности, случайно обнародованные во вторник, являются самым серьезным доказательством о сотрудничестве, по крайней мере, одного лица из команды Трампа с российским правительством

Команда спецпрокурора США уже давно рассматривает Константина Килимника как одну из ключевых фигур в расследовании «российского дела». Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил его в препятствовании правосудию, а также в попытках оказать влияние на свидетелей по делу Манафорта. По версии обвинения, Килимник в прошлом работал с ГРУ , в США его называет «Манафортом Манафорта в Киеве».

Сам бизнесмен живет в России и недоступен для американских правоохранителей. Британская газета Financial Times писала о Килимнике, что тот родился на Украине в 1970 году, проходил военную службу в России. В начале 1990-х годов, после демобилизации, его хороший уровень владения английским языком обеспечил ему работу в Международном республиканском институте (IRI) в Москве — неправительственной организации из США.

Спустя 10 лет он стал переводчиком команды Манафорта, которая консультировала украинского олигарха Рината Ахметова , сообщает издание. Позже эта команда переключилась на консультирование Партии регионов под руководством экс-президента Украины Виктора Януковича

Адвокаты Манафорта отказались комментировать допущенную ошибку. Судебные документы были позже исправлены.

Пол Манафорт обвиняется в заговоре против США и отмывании денег, даче ложных показаний, сокрытии важной информации и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента в интересах Украины.

Он возглавлял команду американских политтехнологов, работавших с Виктором Януковичем в период его президентской кампании. Обвинение полагает, что за последние 10 лет основным источником доходов Манафорта были украинские бизнесмены и политики, переводившие экс-главе кампании американского президента со своих кипрских счетов деньги за политические консультации.

Во время предвыборной кампании в США он также встретился с российским юристом Натальей Весельницкой. На встречу пришли сын Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер. Весельницкая попросила о разговоре, заявив, что у нее есть компромат на соперника Трампа — кандидата от демократов Хиллари Клинтон . Впрочем, как выяснилось впоследствии, никакой информации, которая могла бы бросить тень на Клинтон, у нее не было, а она пыталась заручиться поддержкой известных людей в деле своего клиента. Сам Дональд Трамп утверждает, что об этой встрече ему ничего не было известно.

К слову, самой Весельницкой 8 января также были предъявлены обвинения в США, но уже по другому делу.

Бывший глава предвыборного штаба Трампа находится в тюрьме с 15 июня прошлого года. В начале января 2019-го юристы Манафорта пожаловались на плохие условия содержания 69-летнего политтехнолога.

Если спецпрокурор докажет вину Манафорта в «российском деле», то ему будет грозить до десяти лет заключения. Параллельно с этим политтехнолог также обвиняется в мошенничестве и неуплате налогов: по этому делу он может получить до семи лет тюрьмы.

Впрочем, президент США неоднократно заявлял о своей позиции касательно дела Манафорта. Так, например, в день ареста политтехнолога Трамп сообщил, что решение суда не является справедливым.

«Ого, какой жесткий приговор для Пола Манафорта, который представлял [экс-президента США] Рональда Рейгана, [экс-сенатора] Боба Доула и многих других ведущих политиков и избирательные штабы. Не знал, что Манафорт был главой шайки. А как насчет [экс-главы ФБР Джеймса] Коми, и жуликоватой [экс-госсекретаря] Хиллари [Клинтон], и всех остальных? Очень несправедливо!» — написал Трамп в своем твиттере.

Кроме того, глава Белого дома заявлял, что допускает возможность помилования экс-руководителя своего предвыборного штаба.

Расследование Роберта Мюллера, продлившись больше года, плавно перетекло в 2019 год. Дональд Трамп не устает периодически иронично комментировать ход дела в своем твиттере.

Согласно отчету минюста США , к марту 2018 года группой спецпрокурора было потрачено около $2,7 млн, которые пошли на зарплаты сотрудникам и другим работникам. Сюда же можно прибавить личные траты Мюллера на расследование, которые составили $4,5 млн Впрочем, в декабре Yahoo News со ссылкой на источник сообщил, что расследование Мюллера близится к завершению. Прокуроры из команды Роберта Мюллера сказали адвокатам защиты, что уже «связывают концы с концами» в своем расследовании. При этом на 2019 год команда спецпрокурора заложила на свои траты сумму в $10 млн В России отвергают все обвинения по этому расследованию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре заявил, что в Кремле устали следить за результатами расследования.