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Во Франции назвали условие вывода войск из Сирии 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / French Army/ ECPAD
Франция выведет свои войска из Сирии, когда будет найдено политическое решение, сказал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.
"Есть наше (военное) присутствие в Ираке, мы мало присутствуем в Сирии. Конечно, когда будет найдено политическое решение, мы выйдем оттуда", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала CNews.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Комментарии
В мире , Армия , Дональд Трамп , Жан-Ив Ле Дриан , МИД , Исламское государство , Администрация США , Ирак , Сирия , США , Франция
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