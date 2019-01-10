Во Франции назвали условие вывода войск из Сирии 

Франция выведет свои войска из Сирии, когда будет найдено политическое решение, сказал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны, которые считают такие действия оккупацией. В стране насчитывалось около 2 тысяч американских военных, которые вместе с "Сирийскими демократическими силами" контролировали территории на востоке и северо-востоке, богатые природными ресурсами.
"Есть наше (военное) присутствие в Ираке, мы мало присутствуем в Сирии. Конечно, когда будет найдено политическое решение, мы выйдем оттуда", — сказал Ле Дриан в эфире телеканала CNews.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения работы международной коалиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России