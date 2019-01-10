Экс-командующий базы США в Гуантанамо арестован из-за подозрения в убийстве

Бывший командующий базы военно-морских сил США в заливе Гуантанамо на Кубе капитан Джон Неттлтон арестован во Флориде по обвинению во вмешательстве в расследование смерти гражданского служащего Кристофера Тура в 2015 году, сообщает телеканал CNN

Арест Неттлтона был произведен в среду в городе Джэксонвилл. Ему были предъявлены обвинения в препятствовании правосудию, сокрытии и фальсификации данных и даче ложных показаний в ходе расследования гибели Тура.

По данным СМИ, Тур пропал 9 января 2015 года после вечеринки, на которой он обвинил Неттлтона в романе с его женой. Через два дня тело Тура было найдено в водах залива. Согласно результатам вскрытия, мужчина утонул, но перед смертью ему были нанесены травмы.

Через несколько дней после инцидента Пентагон сообщил, что Неттлтон был уволен со своего поста "в связи с утратой доверия" и находится под следствием.

Военно-морская база США в Гуантанамо известна, прежде всего, как местонахождение тюрьмы для иностранцев, подозреваемых в терроризме.

База в Гуантанамо арендована США у Кубы на неограниченный срок в 1903 году. Хотя Гавана добивается ухода американских военных, закрытие базы возможно только по взаимному соглашению.