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Украинский пограничник попытался съесть полученную взятку 

Lenta.ru + ещё 1 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Инспектор пограничной службы Украины попытался съесть взятку, из-за получения которой ее задержали. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
Как стало известно, за деньги пограничник помогал беспрепятственно перевозить сигареты из Украины в страны Евросоюза через пункт пропуска «Лужанка» на границе с Венгрией. Полицейским удалось зафиксировать факт вымогательства одной тысячи долларов.
Во время получения последних 200 долларов инспектора задержали. Чтобы избавиться от улик и избежать ответственности, пограничник решил съесть полученные деньги.
На данный момент полиция проверяет других сотрудников пункта пропуска «Лужанка» на причастность к коррупции. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.
Похожий случай произошел на Украине в 2016 году. Попавшийся на взятке сотрудник Государственной миграционной службы попытался съесть полученные деньги. Он требовал от местного жителя 1,6 тысячи гривен за ускоренную выдачу загранпаспорта.
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В мире , Украина , ЕС , Венгрия
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