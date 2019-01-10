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Украина отказалась от российских наблюдателей на выборах 

Lenta.ru + ещё 17 18 минут назад
Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы. Об этом сообщил глава министерства Павел Климкин в своем Facebook.
Как рассказал Климкин, он написал письмо директору бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Ингибьерг Сольрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине. Помимо прочих стандартных вещей, в послании отмечалось, что украинский МИД не примет заявки от наблюдателей из России.
По мнению украинского министра, такая мера необходима, потому что речь идет о «стране-агрессоре». Он также добавил, что это не первый случай в практике ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.
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Комментарии16
В мире , Видео , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , МИД
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